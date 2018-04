Muttergefühle

Sie weiß, dass die Verschwundene unter gewaltigem Druck steht, und will mit Henning an der Frau dranbleiben. Als sie feststellen, dass Lenas Wohnung gewaltsam geöffnet wurde und die junge Frau offenbar Opfer einer Entführung ist, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Gibt es eine Verbindung zwischen der betrogenen Ehefrau Maria Neubauer und dem Exfreund Meinhardt? Erst als Franzi und Henning in der Villa der Neubauers eine Entdeckung machen, nimmt der Fall eine überraschende Wende.