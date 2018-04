Nichts als die Wahrheit

Sven Decker muss aufgrund innerer Verletzungen im Krankenhaus bleiben. Das bedeutet das Aus für sein Architekturbüro, denn er hätte an diesem Tag eine wichtige Präsentation halten müssen, die über seine Zukunft entscheidet.



Der Fall nimmt eine unerwartete Wende, als Boje und Franzi der charmanten Marta und ihren Kolleginnen aus der Brass-Band mitteilen müssen, dass sie für ihren kaputten Sportwagen keinen Cent von Svens Versicherung erhalten wird. Die zuvor noch gut gelaunte Damenrunde ist schockiert. Franzi wird misstrauisch. Was hat die Damen-Combo zu verbergen?



Und wie will Sven Decker seine Präsentation durchführen, obwohl ihm sein Computer gestohlen wurde? Boje und Franzi haben eine Idee, wie sie die ganze Wahrheit ans Licht bringen können.