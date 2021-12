Gideon Frey, der Führer der Sekte, scheint eine besondere Beziehung zu Tommy zu haben, lehnt jedoch moderne Medizin ab. Tommys Mutter Nora Riggers, die mit Tommy seit einigen Jahren im Schoße der Gemeinschaft lebt, sucht den Kompromiss. Ganz im Gegenteil zu Tommys Vater: Arnd Riggers will Tommy aus den Fängen der "Irren" befreien und versucht, die Polizisten für seine Zwecke einzuspannen.



So kehrt Nick in das dunkelste Kapitel seiner Jugend zurück und infiltriert undercover die Sekte, um Tommy zu finden. Dabei muss er sich nicht nur den gefährlichen Ritualen der "Apostel" unterziehen, sondern er findet auch Tommys Geheimnis heraus.



Dies gibt dem Fall eine komplett neue Wendung. Was ist der wahre Grund für das plötzliche Interesse von Arnd Riggers an seinem Sohn? Geht es ihm vielleicht um Tommys Ausbildungsfonds? Das Geld könnte der hoch verschuldete Riggers nämlich gut gebrauchen. Schließlich ist mit Ludo Benke ein äußerst unangenehmer Geldeintreiber hinter ihm her, der auch vor Gewalt nicht zurückschreckt.