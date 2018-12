Überraschende Begegnung

Boje und Franzi kommen dazu, als die junge Polly gerade den Flohmarktstandbetreiber Hans Rössler drangsaliert. Das Mädchen kann entkommen, doch Boje und Franzi machen sie ausfindig und weisen sie zurecht. Das war jedoch nicht das letzte Mal, dass Polly Ärger macht. Was haben sie und ihre Freunde Thorsten und Jule als nächstes vor? Derweil ermitteln Nils und Melanie im Auftrag des Herrn: In der Stadtteilkirche St. Martin ist die Kollekte vom Nachmittagsgottesdienst gestohlen worden. Pfarrer Schmitt verdächtigt den ehemaligen Organisten Korf, doch zur Verwunderung und Überraschung aller Beteiligten ist der Übeltäter eine bisher unscheinbare Kirchgängerin. Da zwei Straßen weiter Bauarbeiten dilettantisch ausgeführt worden sind, fällt mitten in der Schicht im PK 21 der Strom aus. Nichts geht mehr im Revier. Computer, Licht und Funk - alles ist tot. Zu allem Übel versagt dann auch noch das Notstromaggregat.