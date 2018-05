Nur wenig später springt den Kollegen die völlig aufgelöste Katja Schöning vor die Motorhaube - ihre kleine Tochter sei entführt worden. Und tatsächlich, in einem Erpresserbrief wird noch am selben Tag ein Lösegeld von 50 000 Euro gefordert. Die Kollegen setzen alles in Bewegung, um die Kleine zu finden.



Schnell führt eine Spur zum "entlaufenen" Wutbürger Herold. Der könnte das Geld gut gebrauchen. Doch wie sich herausstellt, ist er nicht der Einzige, der als Täter in Frage kommt. Vielleicht geht es hier auch gar nicht ums Geld, sondern um ein viel tiefer liegendes Problem.



Tarik erlaubt sich während der Ermittlungen einen groben Patzer, und statt der geplanten Feier mit Claudia erwartet ihn lediglich ein prächtiger Einlauf von Chef Berger.