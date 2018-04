Daniel Winter (gespielt von Andreas Helgi Schmid) ist als charmanter, gewitzter und junger Kommissar der perfekte Schwiegersohn-Traum. An der Seite von Anneliese ermittelt er in Rabes Team. Er hat zwar nicht immer sofort den klaren Durchblick wie seine Kollegin, aber dafür sein Herz am rechten Fleck. Als Partner ergänzen sich die beiden hervorragend. Sobald Anneliese mal wieder aufbrausend mit dem Kopf durch die Wand will, schafft es Daniel, sie mit seiner ruhigen Art etwas abzukühlen. Nachdem beide eines Abends gemeinsam im Bett landen, ist Daniel davon überzeugt, dass sie nicht nur beruflich, sondern auch privat das perfekte Team wären.

Professor T ist für Daniel ein bizarrer, aber interessanter Mensch, dessen Neurosen ihn ab und an zum Schmunzeln bringen. Er ist fasziniert von Ts Ermittlungserfolgen und saugt seine Theorien wissbegierig auf.