Professor T.

Kriminalhauptkommissar Simon Zander (gespielt von Simon Böer) wird in der 3. Staffel neuer Teamleiter der Kölner Kriminalinspektion I. Vorher war er im Drogendezernat tätig und hatte in dieser Funktion schon Kontakt zu den Kollegen. Einerseits wirkt Zander sehr charmant und zielstrebig, würzt seine Reden gerne etwas angeberisch mit lateinischen Begriffen. Auf der anderen Seite hat er etwas Undurchdringliches und scheint Geheimnisse zu verbergen, u.a., dass er heimlich kokst. In Thalheim sieht er einen unliebsamen Konkurrenten, der sich zu sehr in die Arbeit der Polizei einmischt. Zander mag es nicht, wenn man ihm zu sehr auf die Finger schaut. In die Enge getrieben kann er gefährlich werden…