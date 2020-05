Professor T. ist seit der schmutzigen Pressekampagne gegen ihn abgetaucht. Mit der Hilfe seiner Sekretärin Ingrid Schneider kann Daniel Winter T.s Standort an der belgischen Küste bestimmen. Er schafft es tatsächlich, T. davon zu überzeugen, wieder mit zurück nach Köln zu kommen und ihm beim aktuellen Fall zu helfen - aber auch den noch immer nicht geklärten Mord an Daniels Kollegin Anneliese Deckert noch einmal genau zu untersuchen.



Hauptkommissar Simon Zander interessiert sich in der Zwischenzeit für die Geschäfte des Ezequiel Morales und stattet ihm einen Besuch im Gefängnis ab, um ihn zu Karoline Gerber und dem Mordfall in ihrer Wohnung zu befragen. Natürlich ist es Professor T., der den Fall durch seine logischen Schlüsse lösen kann. Doch statt zu einer Festnahme kommt es vor dem Präsidium zu einem Schuss und einem weiteren dramatischen Todesfall.