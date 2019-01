Was für ein Typ Mann ist Kommissar Daniel Winter?



Helgi: Daniel würde sich selbst wohl als clever, loyal, witzig und aufregend beschreiben. Dass er dabei auch ganz schön engstirnig, egoistisch und eifersüchtig sein kann, sieht er nicht so. Das mit dem Aufregend kann ich somit unterschreiben. Aber ich lass ihn jetzt lieber selber sprechen.



Daniel Winter ist privat sehr an seiner Kollegin Anneliese interessiert, die ihm aber die kalte Schulter zeigt. Was fasziniert ihn an ihr?



Daniel: Ganz ehrlich: Anneliese ist die hübscheste Kollegin in der ganzen Kripo und bei dem Arbeitspensum, das wir haben, bleibt nicht viel Zeit, Frauen außerhalb der Arbeit kennenzulernen. Spaß beiseite: Wir haben die gleichen Ziele – das verbindet. Diese Frau für sich zu gewinnen, ist zudem eine ganz schöne Herausforderung, und Herausforderungen liebe ich... (erzählen Sie das aber ja nicht weiter) ...nicht, dass sie denkt, das Ganze wäre nur ein Spiel für mich.



Hält Daniel Winter die Unterstützung durch den Professor für genauso notwendig wie Anneliese oder warum deckt er ihr Vorgehen?



Daniel: Erstmal sind wir in diesem konkreten Fall ausnahmsweise einmal nicht weitergekommen. Da war es nur konsequent, sich eine Meinung von außen zu holen, um den Fall zu knacken… Außerdem: Nach DIESER Nacht wäre ich mit ihr auch nach Bielefeld gezogen, wenn sie es gewollt hätte … das war der Hammer!!!



Wie wirkt der Professor auf Daniel?



Daniel: Herr Thalheim (ich verzichte auf Dr. Phil. und den restlichen Quatsch – das sagt nichts über Menschen aus) ist ... ja, gut, er hat es raus. Das ist schon beeindruckend... Den ganzen Schmuh, da noch eine Erkenntnis aus dem Hut zu zaubern, die man vorher nicht bereit war, den Kollegen mitzuteilen, könnte er sich aber wirklich sparen. Loyal ist anders!



Helgi: Ja, aber bist Du nicht auch ganz schön illoyal gegenüber Paul Rabe ge...



Daniel: DAS IST MEIN INTERVIEW HIER! SEI FROH, DASS DU MICH ÜBERHAUPT SPIELEN DARFST!!!



Daniel hat häufig das Gefühl, dass Anneliese im Alleingang das Ruder an sich reißt und er nur die zweite Geige spielt. Warum kann er sich nicht gegen sie durchsetzen?



Daniel: Das stimmt so ja nicht. Man muss ihr ja nicht direkt widersprechen, wenn sie mit einer wirren Idee um die Ecke kommt ...oder meine Hilfe braucht.



Helgi: Also ich finde schon, dass Du manchmal ein bisschen taffer sein könntest.



Daniel: HAB ICH NICHT GESAGT, DASS DAS MEIN INTERVIEW IST?!



Daniel Winter ist ihre erste durchgehende Serienhauptrolle, was war die besondere Herausforderung?



Helgi: Darf ich jetzt?



Daniel: ... meinetwegen ...



Helgi: Herausfordernd ist jede Rolle, die man spielt, gleich, ob man eine Haupt- oder Nebenrolle übernimmt. Zudem stimmt das ja so nicht ganz: Ich durfte bereits eine durchgehende Hau...“



Daniel: MANN, KOMM ZUM PUNKT!



Helgi: Durch das horizontale Erzählen bietet sich mir die Möglichkeit, eine Figur vielschichtiger und facettenreicher zu zeigen, als es 90 Minuten erlauben – die Figur kann wachsen, sich weiterspinnen und neue Geheimnisse offenbaren.



Daniel: Geht doch!



Was macht für Sie einen guten Krimi aus?



Helgi: Krimi ist immer Konflikt mit dem Gesetz, Überschreitung von Normen, Unerlaubtes, das zieht uns alle irgendwie an. Gemütlich in Pantoffeln daheim vorm Fernseher können wir den kleinen Bluthunger in uns stillen und ihn am Schluss wieder hinter Gitter sperren. Klingt verrückt? Ist es auch. Aber auch ganz schön spannend.



Daniel: Meine Meinung? Ohne wäre mir lieber! Weniger Arbeit und mehr Zeit für Freunde oder ein gemütliches Kölsch am Abend mit Anneliese ... aber das Verbrechen schläft nicht, wie der Prof immer sagt... oder Schimanski oder so ...



Das Interview mit dem Schauspieler*, der hier zeitweise in seine Rollenfigur Daniel Winter schlüpft, führte Karoline von Baars.

Bildquelle: Guillaume Van Laethem