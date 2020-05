Vor allem seine Mutter Martha Schönfeld leidet darunter, dass Jasper sich dieser unliebsamen Presse stellen muss. Doch was hatte Christian Fröhlich mit dem Toten zu tun, und warum haben die beiden sich getroffen? Durch die Ermittlung im Fall Schilling stößt T. auf einen Namen, der ihn schlussendlich zur emotionalen Wahrheit hinter dem Mordfall an Kai Schilling führt.



Hauptkommissar Simon Zander wird eingekreist und muss seinen Drogendeal mit Ezequiel Morales durchziehen, bevor es zu spät ist. Daniel ist ihm dabei dicht auf den Fersen und bewegt sich dafür mit T. am Rande der Legalität. Die Ermittlungen tragen Früchte, und Daniel bekommt endlich Antworten auf seine Fragen im Mordfall Anneliese Deckert.