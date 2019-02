Mörder (4/4)

T. bittet die Rechtsmedizinerin Nina Lehmann, die Beweise und die Akten zum Tod seines Vaters noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Er will endlich Gewissheit über die Umstände, die zum Tod seines Vaters führten. War es wirklich Selbstmord?



Doch um die Hilfe der Rechtsmedizinerin in Anspruch nehmen zu können, muss T. im Gegenzug die Kommissare im Mordfall Ben Grunert unterstützen. Wie sich herausstellt, wollte Grunert sein Leben als Neonazi hinter sich lassen. Hat ihn deshalb jemand hinterhältig ermordet? Nur weil T. nicht voreilig Schlüsse zieht, kann er den Mörder schließlich enttarnen.



Währenddessen beschleicht Anneliese ein ungutes Gefühl in Bezug auf ihren Chef Simon Zander. Ihr kommen Zweifel an seiner Integrität. Doch da Daniel ihren Verdacht nicht teilt, stellt Anneliese auf eigene Faust Nachforschungen an.