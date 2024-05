Tom könnte wirklich Mias Hilfe gebrauchen, doch sie denkt darüber nach, mit Felix nach New York zu ziehen. Tom sieht, wie glücklich Mia mit Felix ist, und lügt zum ersten Mal in seinem Leben: Er sagt ihr, es sei alles in Ordnung. Als Mia dann doch erfährt, wie es um das Studio steht, muss sie sich fragen, was sie wirklich will: ein neues Leben mit Felix oder mit Tom für ihr Studio kämpfen?