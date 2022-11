Rosamunde Pilcher: Das große Erbe

Im eisigen Januar 1947 stirbt Edgar Carey-Lewis an einem Herzschlag. Die Trauergemeinde ist riesig. Auch Dianas Bruder, der einflussreiche und menschenscheue Lord Peter Awliscombe, reist an. Loveday, Edgars Alleinerbin, will sein Andenken ehren und Nancherrow halten, koste es, was es wolle. Lovedays Ehemann Walter rät zum Verkauf des sanierungsbedürftigen Schlosses und zur Investition in den landwirtschaftlichen Betrieb von Nancherrow. Das bleibt nicht die einzige Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden. Walter fühlt sich trotz seiner Erfolge als Farmer seiner temperamentvollen Frau sozial unterlegen. Immer häufiger besucht er die sinnliche Nesta in ihrer Töpferei. Monate später begegnet Loveday dem Maler Gus Callender wieder, ihrer großen Liebe vor dem Krieg. Die alte Leidenschaft entflammt erneut. Doch Loveday kämpft um ihre Ehe mit Walter, schon dem gemeinsamen Sohn Nat zu liebe. Nancherrow wird gegen Eintrittsgeld für das Publikum geöffnet. Simon Catto, der 17-jährige Sohn ihrer ehemaligen Schuldirektorin Edwina Catto, hilft Loveday bei der Arbeit. Dabei lernt Simon Jess, Judiths inzwischen 16-jährige Schwester, kennen und lieben. Jess wird schwanger und Edwina will als Direktorin zurücktreten, doch die beiden jungen Leute ersparen Edwina den Skandal: Sie heiraten, aus Liebe.



Ein Jahr später möchte Judith, voller Mutter- und Schuldgefühlen gegenüber Jess, mit ihrer Sehnsucht nach einem eigenen Kind, die junge Familie ihrer Schwester am liebsten zu sich in Jeremys Haus aufnehmen. Aber Jess bleibt lieber bei den unkomplizierten Carey-Lewis auf Nancherrow. Immer wieder mischt sich Judith in Pflege und Erziehung des kleinen Will ein und überwirft sich deswegen sogar mit ihrer besten Freundin Loveday. Jeremy geht völlig im Aufbau eines nationalen Gesundheitsdienstes auf. Zu Judiths Unbehagen hat er als Partner in seine Praxis Ronny Clark aufgenommen, der immer aufdringlicher mit Judith flirtet. Nach zwei Jahren Trauer um Edgar, und nach dreißig Jahren stiller Liebe wäre für Tommy Mortimer der Weg zu Diana endlich frei, aber der ewig gut gelaunte Hausfreund zaudert. Arglos stellt er Diana einen Mann vor, der ihn an Attraktivität in den Schatten stellt: Nikko Bornhoffer hat Charme und Stil, Energie und Sensibilität und sieht obendrein blendend aus. Der deutsche Bankfachmann sucht Banken, die sich am Wiederaufbau deutscher Industrieunternehmen beteiligen möchten. Diana ist fasziniert.