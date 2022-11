Rosamunde Pilcher: Das große Erbe

Die Spannungen zwischen Loveday und Gus sind so groß, dass sich seine Galeristin und ehemalige Geliebte Alexandra Gower wieder Hoffnungen auf ihn macht.

Ein Jahr später erkrankt der kleine Will an Kinderlähmung. Jeremy ist beruflich in London, sein Partner Ronny tut sein Bestes, aber Will stirbt. Ohne Lovedays Beistand würden Jess, Judith und Simon daran zerbrechen. Der nächste Schock für Judith ist Jess' und Simons Entschluss, in Australien noch einmal ganz von vorn anzufangen. Erst ein Vorschlag von Edwina gibt Judith die alte Entschlusskraft zurück. Sie wird Lehrerin an ihrer ehemaligen Schule. Und Ronny, der sie sexuell bedrängt, wird von Jeremy unsanft aufgefordert, die Praxis zu verlassen. Nikko kommt mit all seinem Verhandlungsgeschick an einem mächtigen Unbekannten nicht vorbei, der im Hintergrund die Fäden zieht: Lord Peter Awliscombe. Da stattet Diana ihrem Bruder mit Nikko einen Blitzbesuch ab. Der Erfolg verbindet sie noch mehr miteinander. Höchste Zeit auch für das ehrwürdige Schloss Nancherrow. Loveday gibt sich endlich geschlagen und lässt das geliebte Gemäuer versteigern. Doch die Auktion endet für alle mit einer Riesenüberraschung.