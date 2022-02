Rosamunde Pilcher: Die Elster und der Kapitän

Als Teenagerin hat Lisa erfahren müssen, dass sie nach der Geburt von ihrer leiblichen Mutter fortgegeben wurde. Als sie versuchte, Kontakt zu ihrer Mutter aufzunehmen, weigerte die sich und reagierte auch nicht auf Lisas Briefe. Lisa geriet in eine existenzielle Krise, kompensierte ihre Verlustangst mit Ladendiebstählen und wurde zur Kleptomanin. Heute, als junge Frau, ist Lisa fest überzeugt, sich und ihr Leben unter Kontrolle zu haben. Ein Irrglaube, wie sich herausstellt.



Denn ausgerechnet, als Lisa sich verliebt, wird sie erneut mit dem schmerzlichsten Verlust ihres Lebens konfrontiert: Ihr Traummann Dave Solvit steht kurz davor, als Kapitän zur See sein erstes Kommando über ein Containerschiff zu übernehmen. Als nautischer Offizier wäre er die Hälfte des Jahres auf den Weltmeeren unterwegs. Trotz aller Romantik fürchtet Lisa, sich auf einen Mann einzulassen, der in wenigen Tagen für lange Zeit aus ihrem Leben verschwinden wird. Als dann auch noch Lisas leibliche Mutter Donna Bent auftaucht, die nach 25 Jahren ihr Kind kennenlernen möchte, ist für Lisa das emotionale Chaos perfekt.



Nach zaghafter Annährung stellt sich jedoch heraus, dass Donna nicht allein wegen ihrer Tochter hier ist: Vielmehr steht sie kurz vor der Pleite und erhofft sich von Lisa Hilfe. Bitter enttäuscht verliert Lisa sowohl privat als auch beruflich jeden Halt. Sie verfällt in längst überwunden geglaubte alte Muster zurück und zerstört so beinahe ihr Glück.