Rosamunde Pilcher: Die Muschelsucher (1)

Gern entrinnt sie der überbesorgten Nancy und folgt der Einladung ihrer jüngeren Tochter Olivia nach Ibiza, wo diese seit einiger Zeit an der Seite ihres Freundes Cosmo lebt. Mit Cosmos Tochter Antonia verbindet Penelope auf Anhieb tiefe Sympathie.



Beim Anblick des Meeres wird Penelope bewusst, was sie sucht. Sie möchte ihrer Vergangenheit in Cornwall nachspüren, wo sie ihre Jugend und eine sehr glückliche Zeit mit ihrer großen Liebe Richard Lomax verbrachte.



Weder Nancy, die von ihrer vielköpfigen Familie absorbiert ist, noch Penelopes rücksichtsloser und egoistischer Sohn Noel finden die Zeit sie zu begleiten.



Selbst Olivia, die von den drei Kindern Penelope am nächsten steht und die Cosmo und Ibiza zugunsten eines interessanten Jobs verlässt, um nach London zurückzukehren, erteilt ihrer Mutter eine Absage.



Zu allem Übel bedrängen Nancy und Noel, die ständig unter Geldnot leiden, Penelope, die mittlerweile hoch gehandelten Bilder von Lawrence Sterne zu verkaufen. Selbst Penelopes Lieblingsbild "Die Muschelsucher", das ihr Vater für sie gemalt hat, soll unter den Hammer. Einziger Lichtblick ist in dieser Situation Antonia, die nach dem Tod ihres Vaters Cosmo für einige Zeit bei Penelope Zuflucht gesucht hat.