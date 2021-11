Rosamunde Pilcher: Die Muschelsucher (2)

Penelope genießt die Gesellschaft der liebevollen Antonia, die mittlerweile zu einer Art Ziehtochter geworden ist. Diese Tatsache wird von ihren Kindern Noel und Nancy äußerst misstrauisch beobachtet. Penelope und ihre Tochter Olivia freuen sich hingegen, dass Antonia nach dem Tod ihres Vaters allmählich wieder Lebensfreude gewinnt. Daran ist auch der von Penelope als Gärtner engagierte sympathische und geheimnisvolle Danus nicht ganz unschuldig.



Schließlich reist Penelope zum Verdruss Nancys in Begleitung von Antonia und Danus, in den sich Antonia verliebt hat, nach Cornwall, genießt das Wiedersehen mit den so wichtigen Orten ihrer Jugend und trifft einige weitreichende, für ihre Kinder ausgesprochen überraschende Entscheidungen.



So schenkt sie zum Beispiel das kostbare Bild "Die Muschelsucher" einem kleinen Museum in Cornwall, damit es dort bleibt, wo ihr Vater so gern gelebt hat. Nancy und Noel reagieren entsetzt und halten ihre Mutter für nicht zurechnungsfähig. Ein Vermögen entgeht ihnen!



Doch dies ist nicht die einzige Entscheidung, die Penelope am Ende ihres Lebens trifft und mit der sich ihre Kinder nur schwer abfinden.