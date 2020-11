Rosamunde Pilcher: Erdbeeren im Frühling

Zusammen mit ihrer Freundin Gwyneth kümmert sich Lilly nun um die Liebesnöte der Leserinnen des Magazins "Country Lady". Nöte, die Lilly selbst nicht kennt, da sie seit Jahren mit dem älteren Eric liiert ist.



Doch Lillys Leben ändert sich, als sie einen fast 50 Jahre alten und unbeantworteten Brief findet. Diesen hatte die Amerikanerin Grace damals beim Aufenthalt in England an ihre große Liebe David geschrieben. Da Lilly in dieser Story ihre Chance sieht, nicht nur an ihrer Karriere zu arbeiten, sondern auch Nora zu ärgern, schreibt sie Grace an. Mit Erfolg: In Begleitung ihres Enkels Nicholas reist Grace nach Cornwall. Trotz großer Proteste von Nicholas, der sich Sorgen um seine herzkranke Großmutter macht, begibt sich Grace zusammen mit Lilly und Gwyneth auf die Suche nach David.



Nach tagelanger erfolgloser Suche geben Lilly und Gwyneth auf, doch Grace will sich noch nicht geschlagen geben und sucht ihre große Liebe auf eigene Faust. Mit Erfolg: Auf einem Flugplatz sieht sie David wieder. Doch ihre Freude und der Schock darüber, dass er mittlerweile im Rollstuhl sitzt, lösen bei Grace einen Herzanfall aus. Die Sorge um Grace bringt Lilly und Nicholas einander näher. Und Lilly muss feststellen, dass ihre Gefühle ins Wanken geraten. Ist die Beziehung zu Eric wirklich Liebe oder nur eine Entscheidung der Vernunft?



Als Nicholas Lilly seine Liebe gestehen will, platzt er mitten in Erics Heiratsantrag. Enttäuscht fliegt er in die Staaten zurück, ohne zu ahnen, dass Lilly den Antrag abgelehnt hat.



Erst ein Jahr später, auf der Hochzeit von Grace und David, begegnen sich Lilly und Nicholas wieder. Aber ist er jetzt noch frei für sie? Oder kommt sie zu spät?