Rosamunde Pilcher: Hochzeitstag

Als die bittere Erkenntnis sie trifft, dass der Schein ihres so vermeintlich perfekten Lebens trügt, packt Grace alles zusammen und flieht mit ihren Kindern Victoria (16) und Jacob (10) zu ihrem Vater Marvin ans Meer. Entgegen seinem Rat beschließt sie, sich scheiden zu lassen.



Unterstützung findet sie bei der Anwältin Elaine, die mit Marvin unter einem Dach wohnt. Vor einigen Jahren hat Elaine Marvin ihr Haus verkauft unter der Bedingung des lebenslangen Wohnrechts. Allerdings sind sich die beiden selten einig und lassen sich fast täglich zu flirtenden Gefechten hinreißen.



Bei der ersten Anhörung schlägt Christopher zurück und verlangt das alleinige Sorgerecht für die Kinder. Ihre Wut darüber kann Grace nicht offen zeigen. Erst als sie mit dem Lehrer Dylan Parsons, den Marvin für sein Sommercamp angestellt hat, über ihre unterschiedlichen Ansichten zum Thema Kindererziehung aneinandergerät, bröckelt allmählich die Fassade, und sie gibt etwas von ihren wahren Gefühlen preis.



Dass die beiden sich näherkommen, will Grace sich zunächst nicht eingestehen. Ebenso wenig kann sie erkennen, dass sie ihre Kinder nicht vor den Konsequenzen ihrer Scheidung beschützen kann. Als Jacob in einem dramatischen Alleingang zu seinem Vater flüchtet, begreift Grace, dass sie mit Christopher eine Lösung finden muss und dass sie selbst auch nicht perfekt ist.



Dylan ist an ihrer Seite, und in einer leidenschaftlichen Liebesnacht wird den beiden klar, dass sie mehr füreinander empfinden. Doch sind sie wirklich für den jeweils anderen frei? Marvin versucht alles, um Grace und Christopher wieder zusammenzubringen.