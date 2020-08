Im Zweifel für die Liebe

Ihr Unternehmen beginnt fulminant, sie rettet Seans kleinen Sohn Simon, der beim Spielen in einen Teich fällt, und hofft auf Seans Dankbarkeit. Doch der ist nicht bereit, die Kündigung des Klosters zurückzunehmen. Seit seine Frau, die Mutter seiner Kinder, vor einem halben Jahr bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam, hat er seinen Glauben an Gott verloren.



Megans Mission scheint gescheitert, auch wenn Seans Tochter Emma sie gleich in ihr Herz schließt. Doch dann macht ihr Sean ein Angebot: Da er die nachlässige Nanny der Kinder fristlos gefeuert hat, braucht er Ersatz. Er ist unter einer Bedingung bereit, den Pachtvertrag des Klosters zu verlängern - wenn Megan sich als Kindermädchen für seine Kinder verpflichtet. Sean stellt sie vor die Entscheidung, entweder ihre Berufung oder die Waisen zu verraten. Gegen den Rat der Mutter Oberin entscheidet sich Megan, die Stelle anzunehmen, denn ohne, dass sie sich das eingestehen kann, hat sie sich längst in Sean verliebt.



Dass es zwischen Megan und Sean gefunkt hat, ist für Olivia, Seans Sekretärin, deutlich zu erkennen. Sie selbst ist seit Langem hoffnungslos in ihren Chef verliebt. Eifersüchtig vermutet sie, dass Megan es von Anfang an auf Sean abgesehen hat. Ein Vorwurf, den Megan natürlich entsetzt von sich weist. Sie beschließt, Penlee House fluchtartig zu verlassen.



Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Harry Ridgeman, der ehemalige Teilhaber der Tweedfabrik, sinnt auf Rache. Sean hat ihn vor einem Jahr aus der Firma geworfen, da er Firmengelder veruntreut hat. Harry findet, dass ihm eine Abfindung zusteht, und wenn er sie nicht auf legalem Weg bekommt, muss er eben zu anderen Mitteln greifen. Die Möglichkeit dazu bietet ihm die Spielsucht von Seans jüngerem Bruder Ben, den er mit seinen Schulden erpresst. Und Ben weiß, dass man Harrys Drohungen ernst nehmen muss, denn dieser hat den Tod von Seans Frau auf dem Gewissen.



Der Versicherungsdetektiv Sal Cummings ahnt, dass Kates Tod kein Unfall war, und ermittelt nach wie vor im Familien- und Geschäftsumfeld der Hastings. Denn noch immer ist der Unfallhergang, der zu Kate Hastings' Tod geführt hat, nicht offiziell aufgeklärt. Das schwebende Verfahren belastet vor allem Sean, den die Unterstellungen zutiefst erschüttern.



Die Situation eskaliert, als plötzlich die kleine Emma verschwunden ist. Harry hat das Kind entführt - er verlangt sein Geld im Austausch für die Kleine. In einer waghalsigen Aktion schaffen es Megan, der Versicherungsdetektiv und die Hastings-Brüder, Harry zu überrumpeln und Emma zu befreien. Und schließlich können auch Sean und Megan die Augen vor ihren Gefühlen nicht länger verschließen.