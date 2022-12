Rosamunde Pilcher: Mein unbekanntes Herz

Andrew, der verzweifelt einen Weg sucht, mit der Vergangenheit abzuschließen, bittet den behandelnden Arzt, einen Kontakt zu Elizabeth zu vermitteln. Trotz aller Bedenken, insbesondere seitens ihres Mannes Duncan, stimmt Elizabeth einem Treffen auf ihrem Anwesen in Somerset zu.



Elizabeth und Andrew verstehen sich auf Anhieb, so, als herrsche zwischen ihnen bereits ein unsichtbares Band. Zur gleichen Zeit erfährt Elizabeth, dass ihre Cider Brandy Destillerie unerwartet in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist.



Ihr Bruder Richard, der seit ihrer Erkrankung das Unternehmen leitet, hat die Firma gegen die Wand gefahren. Elizabeth kann nicht wissen, dass Richard das mit Absicht gemacht hat. Er kooperiert mit einem Bauunternehmer, der die Obstplantage in Baugrundstücke umwandeln will. Um den Verkauf zu tätigen, braucht Richard nur noch das Einverständnis von Elizabeth.



Andrew und Elizabeth beginnen sich regelmäßig zu treffen und vertiefen ihre Freundschaft. Duncan reagiert eifersüchtig und treibt mit seinem Verhalten Elizabeth immer weiter in Andrews Arme. Elizabeth wagt kaum, es sich einzugestehen: Sie hat sich in Andrew verliebt.



Eines Nachts gehen die Vorratsfässer mit dem kostbaren Cider Brandy in Flammen auf. Elizabeth wirft Duncan vor, sich so grausam an ihr rächen zu wollen. Sie ahnt nicht, dass dies ein weiterer Schritt ihres Bruders ist, um sie zum Verkauf des Grundstücks zu bewegen und das Unternehmen aufzugeben. Elizabeth ist am Ende: Ihre Ehe und ihr Unternehmen liegen in Scherben.



Andrew bewährt sich als wichtige Stütze für Elizabeth, die sich mittlerweile von Duncan getrennt hat. Er kann die Cider Brandy Company durch eine Investition retten, die die Bank zumindest für einige Zeit ruhig stellt.



Doch dann erhält Elizabeth eine beunruhigende Diagnose: Ihr Körper beginnt das Spenderherz abzustoßen. Falls es nicht gelingt, die Abwehrreaktion durch Medikamente einzudämmen, bleiben ihr nur noch wenige Monate zu leben. Sie verschweigt dies Duncan gegenüber, nicht jedoch gegenüber Andrew, mit dem sie eine Liebesbeziehung beginnt.



Duncan denkt jedoch nicht daran, seine Ehe einfach aufzugeben. Er erkennt, dass sich nicht nur Elizabeth, sondern auch er sich durch die dramatischen Ereignisse der vergangenen Jahre verändert hat und beginnt um Elizabeth zu kämpfen. Die plötzliche Aufmerksamkeit zweier Männer ist für Elizabeth aufregend, aber die Zeit wird knapp: Sie muss sich entscheiden, mit wem sie die möglicherweise letzten Monate ihres Lebens verbringen möchte.