Mit tatkräftiger Unterstützung von Meredith Reading, die ihre geliebte Tochter endlich wieder in ihrer Nähe haben möchte, hat er, ohne sich zu erkennen zu geben, Alex als Nachfolgerin von Dr. Simon Shepard eingesetzt.



Gleich an Alex' erstem Tag im Zoo kommt es zu einem Zusammenstoß mit ihrem Vorgänger Dr. Shepard: Er stellt ihre Kompetenz als Tierärztin in Frage und macht ihr unmissverständlich klar, dass sie nur aufgrund ihrer "Nähe" zu dem neuen Besitzer an diesen begehrten Job gekommen sei. Alex' Versuche, Dr. Shepard klarzumachen, dass sie den Eigentümer überhaupt nicht kenne, verstärken seinen Zynismus umso mehr. Kühl und distanziert versuchen die beiden nicht nur die Übergabe zu regeln, sondern auch das Verschwinden einzelner, exotischer Tiere aufzuklären.



Währenddessen müssen sich die beiden Streithähne, wie sie von den Kollegen im Tierpark liebevoll genannt werden, schon bald eingestehen, dass sie sich sowohl beruflich als auch privat ineinander getäuscht haben.



Meredith Reading, die eine Bed-and-Breakfast-Pension führt, wird durch das Auftauchen eines jungen, mysteriösen Mannes mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. So groß ihre Freude über die Heimkehr der "verlorenen" Tochter auch ist, es wird ihr von Tag zu Tag klarer, dass sie endlich ein lang gehütetes Geheimnis offenbaren muss, wenn sie die Liebe und das Vertrauen ihrer Tochter nicht endgültig verlieren will.