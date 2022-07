Rosamunde Pilcher: September

Niemand in Strathcroy verstand, warum Pandora so sang- und klanglos verschwand, um Jahre später in Amerika als Jetsetterin wieder in Erscheinung zu treten. Die schrullige Lottie scheint als ehemalige Angestellte der Balmerinos den wahren Grund zu kennen.



Derweil fliegt der viel beschäftigte Industrielle Edmond nach Kuala Lumpur, um ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Ein verheimlichter Zwischenstopp führt zu großem Ärger und einem heftigen Streit mit seiner zweiten Frau Virginia. Edmond möchte dem gemeinsamen Sohn Henry die bestmögliche Schulausbildung ermöglichen und beschließt, ihn auf ein Internat zu schicken.



Bei ihrer Ankunft sieht Pandora, wie bescheiden ihr Bruder Archie und seine Frau Isobel im Vergleich zu ihr leben und reagiert erschrocken. Die Pferde wurden verkauft, das Anwesen "Croy" in eine Pension für amerikanische Touristen umgewandelt.



Trotz finanzieller und privater Sorgen lässt Isobel es sich nicht nehmen, anlässlich der Heimkehr ihrer Schwägerin ein großes Essen mit Freunden und Familie zu arrangieren. Doch Pandora beginnt in alten Wunden zu stochern.