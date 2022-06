Rosamunde Pilcher: Sieg der Liebe

Sehr unglücklich kommt sie bei ihrer Mutter Maggie und ihrem Bruder Henry an. Dort muss sie erfahren, dass der Hof in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten steckt, weil ihr verstorbener Vater heimlich Hypotheken bei der Harrington-Bank aufgenommen hatte. Emma entschließt sich, ein geerbtes wertvolles Silberservice zu verkaufen, und fährt zu einer Auktion.



Auf dem Weg trifft sie auf Paul Harrington, Erbe der alteingesessenen Silbermanufaktur Harrington. Er will auch zu dieser Auktion und kauft ihr das Silber ab. Sie flirten heftig, er macht ihr sogar einen spontanen Heiratsantrag, aber dann läuft sie ihm fort, ohne dass er mehr als ihren Vornamen erfährt.



Für beide ist diese Begegnung unvergesslich, doch wissen sie nichts voneinander. Vor einer Reise nach Indien beauftragt Paul deshalb seine Tante Agnes, Emma für ihn zu suchen. Währenddessen gibt es in Emmas neuem Leben auf dem Land mehrere dramatische Wendungen. Als Paul von seiner Reise zurückkehrt, wird er von seinem Vater, Lord Jeremy Harrington, zunehmend unter Druck gesetzt, mit Sophie Winterborough, der PR-Lady der Harringtons, eine Familie zu gründen. Doch Paul spürt, dass dies der falsche Weg wäre, Emma zu vergessen.



Als er Emma endlich mit der Hilfe seiner Tante findet, gerät er in einen noch größeren Konflikt. Obwohl beiden klar ist, dass ihre Liebe zueinander größer ist als alles, was sie jemals vorher erlebt haben, befindet sich Emma gerade jetzt in einer kaum zu meisternden Situation. Als Pauls Vater schließlich auch noch versucht, Emma mit einer Lüge von seinem Sohn fernzuhalten, scheint Emmas Glück in großer Gefahr zu sein.