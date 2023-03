Wenn ich dich wiederfinde

Zum einen, weil Helen immer noch eine starke Verbindung zu ihrem Mann spürt. Zum anderen, weil ihre Mutter Debra sich sicher ist, ihn eines Morgens gesehen zu haben. Handelt es sich um eine der vielen angeblichen Sichtungen der letzten Monate, die sich alle als Irrtum herausgestellt haben? Zumal Debra unter einer frühen Form von Demenz leidet. Oder führt Jonah sie alle nur an der Nase herum? Und wenn ja, aus welchem Grund?



Ganz besondere Unterstützung erfährt Helen von dem Holzhändler Riley Cummings. Er hatte schon immer ein Auge auf Helen geworfen. Jetzt, da Jonah verschwunden ist, sieht er seine Chance gekommen. Doch Helen wird schnell klar, dass hinter seiner Hilfsbereitschaft mehr steckt.



Neben der Ungewissheit um ihren Mann Jonah plagen Helen noch ganz andere Sorgen. Ihrer Mutter Debra, die sich um die Buchhaltung der Werkstatt kümmert, unterlaufen auffällig viele Fehler. Die Demenzerkrankung schreitet voran, und Debra weiß, dass ihr nur eine begrenzte Zeit bleibt, die Dinge in ihrem und Helens Leben zu ordnen. Dazu gehört auch das Verhältnis zu ihrer alten Liebe Arnold Foster. Dieser steht kurz vor der Pensionierung aus dem Polizeidienst, und die Suche nach Helens Mann ist seine letzte große dienstliche Herausforderung.



Um die Wahrheit über Jonahs Verschwinden herauszufinden, müssen Helen und Liam sich zusammentun und Jonahs Spuren hinterherreisen. Dabei kommen sie nicht nur der Wahrheit näher. Sie entdecken immer mehr Gemeinsamkeiten und verlieben sich ineinander.



Doch genau in dem Augenblick, in dem Helen Jonah endlich loslassen könnte, taucht er wieder auf. Helen steht vor einem Dilemma, das sie bis an ihre emotionalen Grenzen führt.