Rosamunde Pilcher: Wintersonne (1)

Derweil kehrt Elfridas Nichte Carrie, die längere Zeit in Österreich lebte, frisch getrennt nach London zu ihrer Schwester Nicola zurück. Ihr Ex-Freund Andreas reist ihr nach und zieht viele Register zur Versöhnung, doch schließlich gesteht sich Carrie schmerzlich ein, dass sie an der Seite von Andreas keine Zukunft hat.



Elfrida hat sich mittlerweile in Dibton mit Gloria und Oscar Blundell sowie deren Tochter Francesca angefreundet. Bei einem Autounfall kommen Gloria und ihre Tochter ums Leben. Die Situation wird für Oscar dadurch erschwert, dass Glorias Sohn Giles ihn aus dem Haus jagt.



Um Oscar beizustehen, fährt Elfrida ihn in das schottische Dorf Creagan. Dort möchte Oscar in einem Estate House Zuflucht suchen, das zur Hälfte ihm und zur Hälfte seinem Vetter gehört, dem Weltenbummler Hughie. Er bittet Elfrida eindringlich, über die Weihnachtstage bei ihm zu bleiben. Elfrida gibt nach und lädt mit Oscars Einverständnis ihre Nichte Carrie und ihre Großnichte Lucy über die Feiertage ein, da Carries Schwester Nicola in ihrer neuen Liebe zu einem betuchten Amerikaner weder von ihrer pubertierenden Tochter noch von Carrie gestört werden will.



Mitten in den Weihnachtsvorbereitungen steht plötzlich ein unbekannter Mann vor der Tür. Es ist Sam Howard, der behauptet, dies sei sein Haus.