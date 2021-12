Rosamunde Pilcher: Wintersonne (2)

Das Interesse der beiden füreinander ist unübersehbar, doch Carrie traut sich eine neue Liebe noch nicht wieder zu. Elfrida macht ihr Mut.



Die 15-jährige Lucy ist mit ihren Launen für die kleine Gemeinschaft ein schwieriger Gast. Nach einer Krise in ihrer ersten Liebe zu Rory, einem Jungen aus dem Dorf, verlässt das Mädchen mit Elfridas Hund Horace das Haus und verirrt sich im Sturm an der Küste.



Die Angst um Lucy und die Freude über ihre Rettung schweißt alle zusammen. Doch als der Regisseur Lomax in Creagan auftaucht, der Elfrida offensichtlich nicht nur für eine Bühnenrolle, sondern für ein Leben an seiner Seite gewinnen will, schlagen die Emotionen erneut hoch. Oscar hat Angst davor, Elfrida zu verlieren. Auch Carrie und Sam geraten in Turbulenzen.