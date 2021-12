Rosamunde Pilcher: Zauber der Liebe (1)

Die Schauspielerin Elfrida Phibbs hat sich für ein Leben an der Seite des Organisten Oscar Blundell entschieden und bezieht mit ihm ein neues Domizil an der Ostküste Schottlands.



Countess Lucinda Rhives ist der Sorgen um den Stammsitz ihrer Familie enthoben – sie hat das traumhaft am Meer gelegene Schloss unter der Leitung von Carrie Marchmont und Sam Howard in ein Hotel verwandeln lassen, das allerdings längst noch nicht so frequentiert wird wie erhofft.



Der Erfolgsdruck, unter dem Carrie und Sam stehen, belastet ihre Beziehung. Zudem erscheint in Sams Zeitung, der "Langmore & Highland Gazette", ohne sein Einverständnis ein Artikel, der die amerikanische Bestsellerautorin Alexia White des Plagiats beschuldigt. Alexia droht mit einer Verleumdungsklage, die Sam finanziell ruinieren könnte. Sam versucht, durch den persönlichen Kontakt zu Alexia die Lage zu entschärfen. Alexia geht auf dieses Angebot bereitwilliger und interessierter ein, als Carrie recht sein kann. In dieser angespannten Lage erfährt Carrie, dass sie ein Kind erwartet.