Zauber der Liebe

Zu Lucindas Freude zieht die Schauspielerin Elfrida Phibbs, die sich in den Organisten Oscar Blundell verliebt hat, in ihre Nähe und wird zu einer wichtigen Freundin. Das frisch eröffnete Schlosshotel ist allerdings längst noch nicht so frequentiert wie erhofft. Der Erfolgsdruck, unter dem Carrie und Sam stehen, belastet ihre Beziehung stark.



Zudem erscheint in Sams Zeitung, der "Langmore & Highland Gazette", ohne sein Einverständnis ein Artikel, der die amerikanische Bestseller-Autorin Alexia White des Plagiats beschuldigt. Alexia droht mit einer Verleumdungsklage, die Sam ruinieren könnte. Sam versucht, durch den persönlichen Kontakt zu Alexia die Lage zu entschärfen. Alexia geht auf dieses Angebot bereitwilliger und interessierter ein, als es Carrie recht sein kann.



In dieser angespannten Lage erfährt Carrie, dass sie ein Kind erwartet. Um seine Frau zu entlasten, engagiert Sam den Hotelmanager Leo Berger - gegen Carries Willen, denn sie befürchtet, als Hotelleiterin abserviert zu werden. Carrie kämpft um ihren Job, ihre Liebe zu Sam und - nach einem Zusammenbruch - in erster Linie um ihr Kind.



Unterdessen wird Oscar gezwungen, sich mit den Dämonen der Vergangenheit auseinanderzusetzen, die ihn seit dem Tod seiner Tochter verfolgen. Und der charmante Hotelgast Lorenzo Calpeni wirbelt das Leben der Countess Lucinda gründlich durcheinander.