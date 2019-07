Entführung

Außerdem besucht er den einzigen überlebenden Ehemann von damals, Simon Duke. Vielleicht ist ihm in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen?



Und wieso taucht ausgerechnet DI Vedder am jetzigen Tatort auf, Toms Kollege von damals, der genau wie Tom wegen Befangenheit nicht der geeignetste Ermittler in diesem Fall ist? Eine schwierige Situation. Tom Brook möchte helfen - stößt aber bei der Polizei auf Widerstände.