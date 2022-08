Omar und möchte ein Begräbnis in Belgien mit marokkanischer Erde. Die Familie eines bekannten Fussballspielers wendet sich für die Beerdigung an "Assurances Omar" und möchte ein Begräbnis in Belgien mit marokkanischer Erde. Rachid ist zunächst in seinem Stolz verletzt, muss sich der Chance auf einen so bekannten Kunden dann aber doch beugen. Smile kann sein Glück dagegen kaum fassen. Die Euphorie verfliegt, als sich seine Fliesenerde als untauglich herausstellt: Der Lehm wird hart wie Beton, wenn er nass wird. Um die Beerdigung doch noch retten zu können, reisen Smile und JB nach Tanger, wo ein Cousin sie mit einem Laster voller Erde erwarten soll. Doch einmal angekommen, fehlt von beidem jede Spur.

Daheim in Belgien versucht sich Rachid als Chef und nimmt, den zum Islam konvertierten und frisch aus dem Gefängnis entlassenen, Brahim unter seine Fittiche. Nadia hat eigene Probleme, denn ein für das Begräbnis gebuchter Rapper erweist sich als ihr Exfreund.