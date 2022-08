Ismael Boulasmoum, kurz Smile, lebt mit seinem besten Freund JB in einer heruntergekommenen Wohnung über einem Fitnessstudio in Brüssel, hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und wartet auf das große Geld. Überaschenderweise überträgt sein Vater ihm die Hälfte seines Bestattungsunternehmens. Die andere Hälfte erhält seine Schwester Nadia mit ihrem Mann Rachid. Die Firma "Assurances Omar" ist auf Bestattungen von der marokkanischen Community in Belgien spezialisiert. Nach islamischer Tradition werden diese nur in marokkanischer Erde in ihrem Heimatland Marokko begraben.

Aller Anfang ist schwer und Smile hadert mit seiner neuen Rolle. Doch aus dem anfänglichem Chaos entwickelt er mit JB ein neues Business-Konzept. Er bietet muslimische Begräbnisse in Brüssel an – mit importierter Erde aus Marokko.

Doch der Weg dahin ist turbulent und stößt auf Widerstände der Community sowie der Familie.