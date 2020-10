Schatten der Mörder - Shadowplay (2)

Dem russischen Offizier Izosimov bleibt nicht lange verborgen, dass ein amerikanischer Polizist aus New York im US-Sektor Berlins unterwegs ist. Er will wissen, was der Cop wirklich vorhat. Izosimov schreckt auch vor Folter nicht zurück, um dem jüngsten Mitglied der Polizeitruppe, dem jüdischen Waisen Gad, die Informationen zu entreißen, die Elsie Garten für seine Zwecke – und damit gegen die Amerikaner – instrumentalisierbar machen.



Nach ihrer vom "Engelmacher" arrangierten Rache an den GIs hat der ehemalige Gynäkologe Dr. Gladow Karin nun in der Hand und fordert seinen Gegengefallen ein: die Mitarbeit in seiner gefährlichen Untergrund-Organisation. Nachdem er sie dazu zwingt, eine zufällige Augenzeugin zu ermorden, wandelt sich Karin sukzessive vom passiven Opfer zur aktiven Täterin.



Max findet unterdessen heraus, dass hinter dem Mord an einer Familie sein Bruder Moritz verbirgt, der damit grausame Rache an untergetauchten Nazis nimmt. Als Moritz sich zu erkennen gibt, fordert er den Treueschwur ein, den er einst seinem kleinen Bruder abgerungen hat: Gegen jedes Gesetz soll Max gemeinsam mit ihm auf Rachefeldzug gehen.