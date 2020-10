Schatten der Mörder - Shadowplay (5)

Als Max und Elsie sie festnehmen wollen, feuert Karin aus einem Flakgeschütz auf die Polizeitruppe. Es gelingt ihr, im entstandenen Tumult zu fliehen und "Engelmacher" rechtzeitig vor der Polizei zu warnen. Um sich selbst zu schützen, überredet dieser Karin, die verletzte Marianne zu töten. Sie sei zu schwach für die Flucht. Karin tut, was der diabolische Charismatiker ihr abverlangt - und verrät damit nicht nur ihre einzige Freundin, sondern letztlich auch sich selbst.



Claire besucht Max in seinem Hotelzimmer und macht ihm deutlich, dass sie mehr von ihm will. Noch widersteht Max ihrem Charme und fokussiert sich völlig auf seinen Bruder. Als sie aufeinandertreffen, liefern sich beiden Brüder einen erbarmungslosen Faustkampf. Sie schlagen aufeinander ein, bis Max bewusstlos am Boden liegen bleibt und Moritz flieht. Als Max zu sich kommt, liegt Oberlander tot neben ihm. Wie im Reflex entsorgt Max die Leiche. Doch dabei muss er sich eingestehen, dass sein Bruder nicht mehr zu retten ist und er ihn nicht länger mehr schützen darf.



Da Karin und "der Engelmacher" glauben, dass die Polizei Beweise gegen sie in der Hand haben, planen sie einen Angriff auf die Polizeiwache - einen Angriff, den niemand überleben soll.



Leopold wiederum versucht, aus der russischen Gefangenschaft zu fliehen, und verletzt sich dabei schwer. Elsie bittet Izosimov, ihren Mann dennoch freizulassen. Als Gegenleistung bietet sie ihm an, weiterhin mit ihm zu kooperieren. Noch in derselben Nacht versucht Leopold, zusammen mit anderen Gefangenen, erneut zu fliehen. Ein Erschießungskommando tötet alle Flüchtlinge. Leopold ist der Einzige, den sie am Leben lassen. Es bleibt unklar, ob dies nur ein reiner Zufall war.



Bei einer Party in Franklins Haus gibt Max schließlich doch den Annäherungsversuchen von Claire nach. Weder er noch Claire ahnen, dass sie dabei von Franklin beobachtet werden. Und dann taucht auf der Party auch noch Moritz auf - in amerikanischer Uniform. Keiner der Anwesenden nimmt besondere Notiz von ihm. Moritz' Ziel ist es weiterhin, den Bruder auf seine Seite zu ziehen. Max räumt ihm eine letzte Chance ein.