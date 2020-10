Schatten der Mörder - Shadowplay (6)

Als Max nach einem Kampf mit seinem Bruder Moritz im Bootshaus zu sich komm, liegt der ranghohe Nazi-Offizier Oberlander tot neben ihm. Wie im Reflex entsorgt Max die Leiche. Doch dabei muss er sich eingestehen, dass sein Bruder nicht mehr zu retten ist und er ihn nicht länger mehr schützen darf.



Elsie bittet Izosimov, ihren Mann Leopold freizulassen. Als Gegenleistung bietet sie ihm an, weiterhin mit ihm zu kooperieren. Noch in derselben Nacht versucht Leopold, zusammen mit anderen Gefangenen, aus der russischen Gefangenschaft zu fliehen.



Bei einer Party in Franklins Haus gibt Max schließlich doch den Annäherungsversuchen von Claire nach. Weder er noch Claire ahnen, dass sie dabei von Franklin beobachtet werden. Und dann taucht auf der Party auch noch Moritz auf - in amerikanischer Uniform. Keiner der Anwesenden nimmt besondere Notiz von ihm. Moritz' Ziel ist es weiterhin, den Bruder auf seine Seite zu ziehen. Max räumt ihm eine letzte Chance ein.