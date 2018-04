Sebastian Bergman - Spuren des Todes

Privat ist Bergman ein gebrochener Mann. Als 17-Jähriger hatte er das streng religiöse Elternhaus verlassen, um an der Universität ein Hochbegabten-Studium zu absolvieren und danach eine Karriere als Kriminalpsychologe zu beginnen, zunächst an der Uni, dann bei der Polizei. Selbst beim FBI hat er zwei Jahre verbracht. Die Begegnung mit einer Kölner Psychologin, Lily, verändert sein Privatleben: Aus einem bindungsunfähigen Womanizer wird ein Familienvater, der seine neugeborene Tochter Sabine und seine Ehefrau aufrichtig liebt.



Doch kurz darauf kommen beide beim Tsunami im Dezember 2004 in Thailand ums Leben. In den folgenden Jahren ist er weder wirklich fähig zu arbeiten, noch sieht er in seinem Leben irgendeinen Sinn. Nach Västerås reist er, um die Erbangelegenheiten seiner verstorbenen Mutter zu regeln. Zu Hause findet Sebastian einen Stapel Briefe. Briefe, gerichtet an seine Mutter, in denen eine Karin Andersson behauptet, von Sebastian schwanger gewesen zu sein. Da er zu diesem Zeitpunkt in den USA und für seine Eltern unerreichbar war, hat er nie davon erfahren. Sebastian kann nicht fassen, dass er noch einmal Vater sein soll. Er hat damit jetzt zwei Fälle, die er lösen muss. Mit Bravour deckt er zunächst die Hintergründe des komplizierten Mordfalls auf.



Dann findet Sebastian heraus, wo Karin Andersson lebt, und trifft sich mit ihr. Sie weist jede Einmischung seinerseits entschieden zurück. Ihre Tochter soll nichts über die Vaterschaft erfahren. Als Sebastian wieder geht, begegnet ihm im Treppenhaus Vanja - und er weiß, dass sie seine Tochter ist.