Sebastian Bergman - Spuren des Todes

Sebastian überzeugt Torkel, ihm Einsicht in die Unterlagen zu gewähren. Erschrocken stellt er fest, dass alle ermordeten Frauen frühere Freundinnen von ihm waren. Der Killer scheint ein klares Ziel zu haben: Rache an Sebastian Bergman.



Edward schafft es unterdessen, einen der Gefängniswärter zu seinem willigen Instrument zu machen. Er kennt auch die Verbindung zwischen Sebastian und seiner Tochter Vanja. Vanja soll sein letztes Opfer sein.



Ihm gelingt schließlich die Flucht aus dem Gefängnis, und er entführt Vanja. Sebastian muss sein gesamtes psychologisches Gespür darauf verwenden, sich in Edward hineinzuversetzen und ihn und Vanja zu finden, bevor es zu spät ist.