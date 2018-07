Art of Crime

Pierre Chassagne ist ein Experte für Leonardo da Vinci, doch er möchte mit der Kunst abschließen. In all den Jahren hat sie ihm nicht den Ruhm eingebracht, den er sich erhofft hatte. Kunstmäzene haben seine Karriere zerstört, davon ist er überzeugt. Pierre denkt zwar sehr oft nur an sich und an seine Karriere, aber sein Herz gehört ebenso seiner Tochter Florence. Ihr zu zeigen, wie sehr er sie liebt, fällt Pierre jedoch nicht leicht. Aber nicht nur die Liebe zur Kunst hat er mit seiner Tochter gemein, auch er arbeitet leidenschaftlich gerne für die Polizei. Und so hilft er Kommissar Antoine Verlay, dessen Kunstwissen, das in der fünften Klasse "steckengeblieben" ist, wieder aufzufrischen.

Bildquelle: ZDF, Thierry Langro