Death in Paradise

Nadia Selim wird tot in ihrem Haus auf Sainte Marie aufgefunden. Sie wurde erwürgt, und in ihrem Mund befinden sich silberne Pennies. Der Fall bekommt eine besondere Note, als D.I. Richard Poole Dwaynes Polizeiausweis unter dem Bett der Toten findet. Zum Glück scheidet Dwayne bald aus dem Kreis der Verdächtigen aus und das Team kann sich an die Ermittlungen machen.



Als sich herausstellt, dass Nadia Selim nicht der richtige Name der Ermordeten war und dass Poole und Camille nicht die einzigen sind, die in dem Fall ermitteln, bekommt die Angelegenheit eine neue Dimension. Doch erst, als D.I. Poole die Leidenschaft Nadias für Kreuzworträtsel auffällt, gelingt ein Durchbruch in den Ermittlungen, und auch Nadias Hund spielt eine nicht zu verachtende Rolle.

Bildquelle: ZDF/Denis Guyenon