Als Lieutenant Alexandre Falco beginnt, in seinem Leben langsam wieder Fuß zu fassen, muss er in einem schwierigen Fall ermitteln: Eine junge Frau, verkleidet als Rotkäppchen, wird in einem Park leblos aufgefunden. Es sieht so aus, als sei sie Opfer einer Schlägerei geworden. Am Tatort macht Falco eine Entdeckung, die für ihn schmerzliche Erinnerungen weckt: Die junge Frau scheint sich im Koma zu befinden. Kann sie gerettet werden? Falco beginnt, mit seinem Team zu ermitteln und taucht in das Leben der jungen Frau ein. Schnell stellt er fest, dass in deren Leben nichts so ist, wie es scheint. Das scheinbar harmlose Mädchen war nicht nur Gast auf wilden Partys, sondern könnte auch an einem brutalen Hauseinbruch beteiligt gewesen sein. Wer ist ihr geheimnisvoller Komplize, der sie in den vergangenenen Monaten so radikal zum Negativen verändern konnte? Und womit konnte er sie unter Druck setzen? Unterdessen wartet Falco sehnsüchtig auf einen Anruf von Carole, der er sein Herz ausgeschüttet hat. Noch ahnt er nicht, dass Philippe jedes Mittel recht ist, um zu verhindern, dass Falco und seine Frau wieder zueinander finden. Die quälenden Flashbacks des Moments, in dem er niedergeschossen wurde, holen ihn immer öfter ein. Zunehmend muss Falco erkennen, dass die Realität nicht mit der Geschichte übereinstimmt, die man ihm erzählt hat. Ein schrecklicher Verdacht keimt in ihm.