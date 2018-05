In the Dark

Helen ist zurück in Manchester. Theo, ein junger Mann, braucht dringend Geld, um seine Familie zu ernähren. Eine Bande, die mit Drogen handelt, könnte seine Chance sein. Doch um in die Gang aufgenommen zu werden, muss er ein Aufnahmeritual bestehen. Bei voller Fahrt soll er aus dem Auto auf einen anderen Wagen schießen. Die Fahrerin rast daraufhin unkontrolliert in eine Bushaltestelle und tötet Helens Freund Paul. Helen, inzwischen im achten Monat schwanger, ist verzweifelt. Sie setzt alles daran, herauszufinden, warum sich Paul an dieser Bushaltestelle aufhielt. Dafür besucht sie die angeschossene Fahrerin und findet heraus, dass Paul scheinbar in düstere Machenschaften verstrickt war. Sie stößt auf den dubiosen Geschäftsmann Frank Linnell, der mit Paul befreundet war. Nach seiner Aufnahmeprüfung wird Theo von den Gangmitgliedern akzeptiert und in die Gruppe aufgenommen. Als jedoch mehrere Gangmitglieder getötet werden, gerät auch er in Lebensgefahr und muss sich verstecken.