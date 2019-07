Molche und Mörder

Schließlich war Bürgermeister Rexler ein vehementer Befürworter eines privaten Investors, der in einem Naturschutzgebiet Luxuswohnungen bauen will. Eine Bürgerinitiative mit der sehr wehrhaften Edie an der Spitze kämpft dagegen. Ist sie zu weit gegangen? Doch die Polizei findet im Laufe ihrer Ermittlungen immer mehr Beweise, die Billy belasten. Spielt er ein falsches Spiel mit Frank?