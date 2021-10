Der Anwalt hat einen Streit mit Terry Fallon und wird kurz darauf tot von der Polizei entdeckt. Deans Freundin ist an einer Überdosis gestorben, wofür Dean seinem Vater die Schuld gibt. Die beiden geraten in einen Streit und kurz darauf in eine Schießerei mit der Polizei, bei der einer der Ermittler angeschossen wird.



Die drei Rechtsmediziner Nikki, Jack und Thomas sind mit ihrem kriminalistischen Gespür den Mördern auf der Spur. Sie finden jeden noch so kleinen, dabei oft entscheidenden Hinweis.