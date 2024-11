Daffys (Lize Feryn) Geniestreich kommt allerdings etwas ungelegen, denn eigentlich will Mina (Julie Van den Steen) keinen Kerl mehr sehen. Bei Mathias' (Oscar Willems) Anblick bahnen sich jedoch alte Gefühle ihren Weg. Sofort fühlt sie sich wieder zu ihrer großen Liebe hingezogen.



Langsam kehrt nach der aufregenden Nacht in der Klinik Ruhe im Haus ein. Auch Annie (Marleen Merckx), Piet (Frank Focketyn), Elias (Junes Callaert) und Babs (Ruth Beeckmans) sind wieder voller Vorfreude auf ein ruhiges Weihnachtsfest.



Selbst der nervige Nachbar Roel (Robbert Vervloet), der seine Dienste als Chauffeur zur Verfügung gestellt hatte, ist erstaunlich gut gelaunt.



Mina allerdings wird von Schuldgefühlen und Erinnerungen an den verhängnisvollen Abend zehn Jahre zuvor geplagt, an dem sie Mathias vor die Tür gesetzt hatte. Kann Mathias ihr verzeihen, was damals passiert ist? Und kommt es nun, kurz vor Weihnachten, endlich zum Liebes-Happy-End für Mina?