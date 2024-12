Was Mutter Annie (Marleen Merckx), Vater Piet (Frank Focketyn) und der Rest der Familie nicht ahnen: Mina (Julie Van den Steen) hat durchaus einen Mann in ihrem Leben! Mit dem gut aussehenden und lebensfrohen Jens (Flor Van Severen) verabredet sie sich heimlich, aber regelmäßig zu zwanglosem Sex. Doch zu einer festen Bindung, geschweige denn zu einem Kennenlernen mit ihrer Familie, lässt Jens sich partout nicht überreden.



Schweren Herzens nimmt Mina die Einladung ihrer Mutter zum Blind Date an, sehnt sie sich doch auch nach einem festen Partner. Immerhin ist sie die einzige von drei Schwestern, die ein Dauersingledasein fristet.



Die Älteste, Babs (Ruth Beeckmans), hat mit ihrem Mann Nico (Poal Cairo) bereits einen pubertierenden Sohn, der auf den Namen Elias (Junes Callaert) hört – wenn er denn mal hört. Und ihre zweite Schwester, Daffy (Lize Feryn), ist ebenfalls schon länger in festen Händen.



Bald steht also Minas Blind Date in Gestalt des Radsport-begeisterten Pascal (Bill Barbedis) vor der Tür. Auf Anhieb scheint er tatsächlich ein netter Typ zu sein. Als die Familie jedoch beim gemeinsamen Spieleabend auf die Idee kommt, Scharade zu spielen, gerät die Situation leicht außer Kontrolle.