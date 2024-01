Evelin(Emily Kusche) und ihre kleine Patchworkfamilie haben sich in der Gemeinschaft des Husumer Krankenhauses gut eingelebt. Alle übernehmen nützliche Aufgaben, auch ihre Brüder Alex (Ron Renzenbrink), Lukas (Phileas Heyblom) und Peter ( Maximilian Brauer), z.B als Funker und Sammler. Und auch als Babysitter für die kleine Mila (Lucia Wernze), die inzwischen elf Monate alt ist, unterstützen sie ihre Schwester wo es geht. Überfälle auf das Krankenhaus sind in letzter Zeit rar geworden, aber immer noch müssen bewaffnete Wachen die Dächer patrouillieren. Das Krankenhaus gleicht einer Festung, die nur verlassen wird, um Vorräte zu finden. Doch immer seltener finden Devid (Aaron Helmer) und sein Spähtrupp verwertbare Lebensmittel. Der Kampf um die letzten Ressourcen hat begonnen. Nun droht auch die Energieversorgung für das Krankenhaus zusammenzubrechen. Aber Tüftler Herm (Adrian Grünewald) hat eine Idee. Er will mit Unterstützung von Gleichgesinnten eines der großen Windräder vor Husums Toren erneut zum Laufen bringen. Ein gewagtes Unternehmen, denn mit diesem Windrad würde man auch die Aufmerksamkeit marodierender Banden in der Nähe wecken. Doch ohne Stromversorgung würde das Leben im Krankenhaus bald unmöglich werden.

Als Devid und sein Trupp bei einer erneuten Versorgungsfahrt auf eine Gruppe von Plünderer treffen, hängt er sich an die Fersen der gut bewaffneten Gruppe, die in einem nahe gelegenen Flüchtlingsheim neue Gefangene machen. Aber wozu dienen diese Geiseln, die man ja auch erst einmal durchfüttern können muss? Als Devid dann auch noch hört, dass die Gefangenen für einen Dr. Kern mitgenommen werden, ist sein Interesse geweckt. Evelins Vater hält sich im Lager der Piraten auf? Ist Richard Kern ( Wotan Wilke Möhring) nicht bei einem Helikopter-Absturz Monate zuvor ums Leben gekommen?



Die dystopische Neo-Serie "Sloborn" geht nun in ihre dritte und letzte Runde und Creator Christian Alvart blickt noch einmal zurück auf die abenteuerliche Reise, die er und sein Team in den letzten Jahren mit dieser Erfolgs-Saga zurückgelegt haben und benennt die Unterschiede zwischen den einzelnen Staffeln:



"Mit der dritten Staffel erreicht "Sløborn" ihren finalen und epischen Höhepunkt. Während die erste Staffel eine Katastrophenserie und die zweite ein intimer Survival Thriller waren, taucht die Serie nun in die weite Welt der Post-Apokalypse ein. Unsere Figuren werden auf eine emotionale und extrem herausfordernde Reise geschickt, begleitet von Tragödien und einem hohen Preis auf allen Seiten.

"Sløborn" stellt weiterhin essentielle Fragen zum sozialen Zusammenleben in Krisenzeiten. Wie formen Menschen ihre Gemeinschaften und welche Staatsformen entstehen daraus? Die Serie erforscht die Balance zwischen individueller Freiheit und kollektiver Verantwortung, ein Thema, das die erste Welt zutiefst spaltet.

Die dritte Staffel wirft grundlegende Fragen auf: Wie stehen wir zum "Survival of the Fittest"? Welchen Stellenwert hat Kultur in einer veränderten Welt? Was bleibt von Recht, Gesetz, humanistischem Gedanken und der Würde des Menschen? Im Untergang der alten Welt steht auch eine Chance: Es diesmal besser zu machen.

In den vier Jahren der Produktion und der nicht unerheblichen Entwicklungszeit davor habe ich die Figuren und ihre Darsteller lieben gelernt. Den Abschluss der Serie zu erleben, ist ein höchst emotionales Ereignis. Mein oberstes Ziel war es, dem Zuschauer alle offenen Fragen zu beantworten und die Figuren befriedigend in die Welt ihrer Fantasie zu entlassen. In unsicheren Zeiten freue ich mich, eine Serie zu ihrem wohlverdienten Abschluss gebracht zu haben." (Christian Alvart)





Zusatzinformation - Das Windrad: In Episode 1 der dritten Staffel geht es vor allem um die Zukunftssicherung der kleinen Gemeinschaft im Krankenhaus Husum. Während sich einige aus der Gruppe, die sogenannten "Sammler", um die Suche nach Vorräten kümmern, entwickelt der findige Herm mit Gleichgesinnten einen Plan, wie man ein Windrad vor den Toren von Husum wieder zum Laufen bringen kann. Mit einem leidenschaftlichen Vortrag vor dem Plenum versucht er die Zweifler von seiner Idee zu überzeugen und erzählt dabei von einem historischen Experiment, der "Herkules"-Windturbine. Diese Windturbine gab es tatsächlich. "1924 wurde sie in Pobüll, ganz im Osten Nordfrieslands, in Betrieb genommen und wurde bestaunt wie ein kleines Weltwunder" (sh.z News) Zu sehen, wie Herm und seine Freunde ein stillstehendes Windrad wieder zum Laufen bekommen, gehört zu einem der größten Abenteuer dieser Episode.