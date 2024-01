Der Weg auf dem Landweg nach Berlin wird immer gefährlicher und so entscheiden sich Evelin (Emily Kusche) und ihre Freunde, die Reise auf dem Wasserweg fortzusetzen. Mithilfe von Kanus gelingt es ihnen, Erik (Manuel Harder) und seinen gefährlichen Trupp von Verfolgern zu entkommen. Inzwischen ist auch Ella (Lea van Acken) zu den Jugendlichen gestoßen, denn sie hat sich gemeinsam mit Nikolai (Alexander Scheer) von der Gruppe der Verfolger abgesetzt. Ihr Liebhaber Erik wurde immer misstrauischer, was ihre Schilderungen der nächtlichen Vorfälle im Camp anging. Vielleicht hatte Ella doch etwas mit dem Tod seiner Tochter Romy (Anna-Lena Schwing) zu tun?

Misstrauisch beäugt nun Solveig (Asia Luna Mohmand) den Neuzugang. Sie weiß genau, wer ihre Freunde in der betreffenden Nacht verraten hat und wartet nur auf eine Gelegenheit, es Ella heimzuzahlen.



In Berlin angekommen, gibt es ein herzliches Wiedersehen mit Vater Richard (Wotan Wilke Möhring) und seinen Kindern. Der Virologe forscht in der Hauptstadt an einem Impfstoff gegen die Taubengrippe, die die Welt immer noch mit weiteren Mutationen in Atem hält. An der jüngsten Variante versterben nun auch vermehrt Kinder und Jugendliche. Doch mit Evelins Hilfe kann Richard Kern endlich einen erfolgversprechenden Immunschutz entwickeln. Inzwischen drohen neue Auseinandersetzungen in Berlin, denn der Kampf um die Zukunft hat gerade erst begonnen.



Zusatzinformation "Projekt 1804" - Wie kann oder soll man nach einer Pandemie, die nicht nur Millionen von Menschenleben gekostet hat, sondern Politik, Gesellschaft und Wirtschaft vor völlig neue Herausforderungen stellt, weiterleben?

Im Osten Berlins hat sich in Alvarts Sløborn-Saga eine Widerstandsgruppe mit dem Namen "Projekt 1804" gegründet, die für einen nachhaltigen Neubeginn plädiert und in Konfrontation zu den Plänen der Übergangsregierung in Berlin steht. Der Hintergrund des Namens: Im Jahre 1804 zählte die Weltbevölkerung circa eine Milliarde Menschen. Im Jahre 2022 waren es bereits circa acht Milliarden. Eine Turbo-Entwicklung, die den Planeten heute vor ungeahnte Herausforderungen stellt. Ein guter Grund, am Ende der Pandemie-Serie auch über die "Sünden der Väter" nachzudenken.