Der Prozess (1)

Die Münchner Bullsharks werden von Frank Wellinger geleitet – für die SOKO 5113 kein Unbekannter. Katharina Hahn hat unterdessen die Handykontakte des Opfers überprüft – und trifft bei dessen Freundin Alicia auf Paul Korte, einen Anwalt. Nun zeigt sich endgültig, dass der Mordfall Riedl in einem größeren Zusammenhang stehen muss, denn Korte vertritt die Nebenklage in einem großen Prozess, der in wenigen Tagen in Leipzig stattfindet. Riedl hatte sich als Zeuge der Verteidigung zur Verfügung gestellt.



Angeklagt ist Alex Krüger, der Chef des Kölner Chapters der Bullsharks, der den Mord an einem Polizisten in Auftrag gegeben haben soll. Oberstaatsanwalt Schweikert wittert die Möglichkeit, durch diesen Prozess deutschlandweit den kriminellen Motorradklub Bullsharks zu zerschlagen.