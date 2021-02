Die Ermittler stoßen auf eine Ärzteschaft, die lügt, Dienstpläne fälscht und gegeneinander intrigiert. Alle sind auf ihren Vorteil bedacht, und Kollberg stand all diesen Interessen im Weg. Aber reicht das für einen Mord?



Das Blatt wendet sich, als der Sicherheitsmitarbeiter Elmar Deneke ins Visier der Ermittler gerät. Seine Frau ist einige Tage vorher scheinbar aufgrund eines Kunstfehlers von Dr. Kollberg ums Leben gekommen. Deneke besitzt eine Waffe. Mord aus Rache?



Doch dann wird plötzlich nachts in Kollbergs Haus eingebrochen. Jemand hat nach Unterlagen gesucht. Hatte Professor Kollberg belastendes Material gegen den Klinikbetreiber in seinem Haus? Da der Einbrecher sich verletzt hat, kann seine Blutgruppe bestimmt werden, und plötzlich gerät die junge Ärztin Maja Bartels ins Visier der Ermittler.