Alle Verdächtigen befinden sich in der Wache. Vera Mehring, die Schwester des toten Dealers, hat ihren Bruder verraten, weil sie nichts mehr mit seinen Geschäften zu tun haben wollte. Sie ist da, um gegen ihn auszusagen. Hatte sie trotzdem ein Motiv, ihn zu ermorden? Auch die Putzkraft Kathrin Scheidt gerät in den Fokus der Ermittler, da sie eine Affäre mit Kai Mehring hatte. Angeblich kannte sie seine echte Identität nicht. Aber ist es ein Zufall, dass ausgerechnet sie seit ein paar Wochen als Reinigungskraft bei der SOKO arbeitet?



Währenddessen tickt die Uhr. Der Erpresser hat ein Ultimatum gesetzt, und es gilt, Max so schnell wie möglich zu finden. Als Franzi das Handy von Kathrin Scheidt analysiert, kommen neue Fakten auf den Tisch, die zu weiterer Verwirrung beitragen, und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.